I fantasmi del centro storico di Genova nel tour di Genova Cultura

Genova – Una passeggiata serale alla scoperta dei misteri e delle storie curiose legate al centro storico di Genova. L’associazione Genova Cultura ha organizzato per domenica 1 luglio alle ore 21 “I fantasmi del centro storico”. Il tour sarà condotto da una guida abilitata che spiegherà ai partecipanti la faccia nascosta della Genova millenaria e dei suoi abitanti, tra leggende, racconti tradizionali, favole e leggende metropolitane. Tra le storie che verranno narrate non mancherà quella legata al fantasma del Carlo Felice, che la tradizione riconduce alle vicende di Leila Carbone, figlia di un noto liutaio del ‘500, che perse la vita per gli stenti e le sofferenze dopo essere stata accusata di stregoneria. Altri racconti celebri che verranno citati durante l’itinerario saranno quelli dello spettro del malvagio Branca Doria in piazza San Matteo e di Caterina, la strega arsa viva in piazza Banchi.

La prenotazione al tour sarà obbligatoria. Per maggiori informazioni sarà possibile contattare il numero 3921152682 o l’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org.