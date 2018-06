Le Luci della Centrale Elettrica, Vasco Brondi annuncia il tour teatrale

Genova – Per festeggiare i primi dieci anni del progetto musicale Le luci della centrale elettrica, Vasco Brondi ha annunciato questa mattina il tour teatrale che lo vedrà impegnato durante l’inverno. Incuriosisce sicuramente l’idea di assistere allo spettacolo che l’artista ferrarese porterà sul palco: la sua complessità, la violenza delle atmosfere, la profonda riflessione nascosta nei testi dei suoi lavori saranno mescolate alla leggera brezza che ha accompagnato l’uscita di Terra, l’ultimo disco pubblicato lo scorso anno, consacrandone l’identità anche al di fuori della ristretta cerchia di appassionati.

Nel post che questa mattina ha accompagnato il calendario con le date del tour, Vasco Brondi ha scritto:

“A fine anno sarò in tour nei teatri per festeggiare i dieci anni de Le luci della centrale elettrica.

Mischiando le canzoni dal 2008 al 2018 a letture e racconti dell’Italia vista dal finestrino per milioni di chilometri, tra la Via Emilia e la Via Lattea.

Ci saranno momenti in cui sarò da solo sul palco e altri in cui sarò circondato da una piccola orchestra con archi, cori, percussioni e chitarre elettriche.

Per me è una grande emozione, non vedo l’ora!

V.

P.S. I biglietti si troveranno dalla prossima settimana e il bellissimo disegno è di Nicola Magrin! #lelucidellacentraleelettrica #20082018” Il calendario, al momento, è il seguente: sabato 17 novembre – FOLIGNO, Auditorium San Domenico

lunedì 19 novembre – FIRENZE, Teatro Obihall

venerdì 23 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica

sabato 1 dicembre – BARI, Palamartino

domenica 2 dicembre – PESCARA, Teatro Massimo

sabato 8 dicembre – TORINO, OGR Torino

lunedì 10 dicembre – MILANO, Auditorium di Milano

martedì 11 dicembre – BOLOGNA, Teatro Duse

sabato 15 dicembre – GENOVA, Teatro della Corte

domenica 16 dicembre – FERRARA, Teatro Comunale Le prevendite inizieranno il giorno 2 luglio pe la data genovese.