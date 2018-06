Sestri Levante, la riprese del film “The Bay of Silence” al via l’8 luglio

Sestri Levante (Genova) – Dopo “I Tre Moschettieri del Re” con Alessandro Haber a Genova e “Murder Mistery” con Jennifer Aniston e Adam Sandler a Santa Margherita Ligure, Hollywood ritorna in Liguria con una nuova produzione internazionale. Le riprese del nuovo film “The Bay of Silence” saranno infatti ambientate a Sestri Levante.

«La maggior parte delle scene sarà girata a Sestri Levante– afferma Fabio Canepa, produttore, con Caroline Goodall e Jason Newmark, della pellicola – dall’8 al 14 luglio, per poi proseguire in Inghilterra»

Dopodichè la troupe, composta da Inglesi, Olandesi e molti Liguri, si sposterà in Olanda per iniziare la fase di postproduzione. L’intento sarebbe quello di uscire «presumibilmente – aggiunge il produttore genovese – nella primavera del 2019. L’intento è di chiuderlo per febbraio-marzo, in modo da presentarlo alla 72esima edizione del Festival di Cannes».

Diretto da Paula van der Oest, candidata agli oscar nel 2001 per “Zus & Zo” e scritto da Caroline Goodall sulla base dell’omonimo romanzo di Lisa St Aubin de Teràn, il film vedrà la partecipazione di un cast stellare. I protagonisti saranno infatti Olga Kurylenko (la “Bond Girl” in Quantum of Solace, Hitman, Oblivion), Claes Bang (The Square, Quello che non uccide) e Brian Cox (Il processo di Norimberga, The Ring, X-Men 2, la 25esima ora, Braveheart, Troy).

“The Bay of Silence” è «sia un tradizionale thriller gotico – spiega Caroline Goodall – sia una storia d’amore che si impossessa della silenziosa potenza di “Tenera è la notte” di Francis Scott Fitzgerald. Ho voluto scrivere una sceneggiatura che valorizzasse il senso di terrore dei classici thriller con cui sono cresciuta».

La trama della pellicola si snoda attraverso un evento fondamentale: la scoperta della morte di Amadeo (figlio di Will, interpretato da Claes Bang e di sua moglie Rosalind, interpretata da Olga Kurylenko) su una spiaggia di un paesino di pescatori francesi. «Nessuno parla la lingua del posto – prosegue Goodall – e le altre due figlie gemelle sono troppo traumatizzate dall’accaduto: che scelta dovranno prendere Will e Rosalind? Will dovrebbe andare dalla polizia rischiando di incriminare la moglie o coprire la morte per proteggere la propria famiglia?». La decisione di William, uno a cui tutti farebbero riferimento, scatenerà una reazione a catena, che condurrà la pellicola a un intenso ed energico finale.