Tubo dell’acqua rotto a Brin, sottopasso allagato

Genova – Una grossa condotta dell’acqua che “esplode” nel sottopasso di Brin, a Certosa, e mentre la strada si allaga, le case della zona restano senza acqua.

Emergenza, questa mattina, intorno alle 6, nel quartiere di Rivarolo dove una tubazione dell’acquedotto ha ceduto di schianto, con una forte esplosione, e un vero e proprio fiume d’acqua ha invaso la strada.

Il sottopasso di Brin, che porta alla stazione della Metropolitana, è impraticabile e sul posto operano i vigili del fuoco e i tecnici di Iren.

Il flusso d’acqua deve essere fermato per consentire l’intervento di riparazione della grossa condotta.

Pesanti i disagi per le zone servite dal quel ramo di acquedotto. Molti i rubinetti a secco e potrebbero esserci disagi per diverse ore vista la dimensione delle tubazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...