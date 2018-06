Dolceacqua, a Castello Doria la mostra sulle Geisha Giapponesi

Dolceacqua (Imperia) – Una mostra in cui figure leggere si muovono su sfondi di paesaggi evanescenti ed evocativi. Saranno le protagoniste della mostra “Geisha” che si terrà presso la sala sud del Castello Doria di Dolceacqua da lunedì 2 a mercoledì 11 luglio.

La mostra, a cura della coppia artistica composta da Fiorenza Bucciarelli e Dino Miglio, vuole essere un omaggio all’arte di Hokusai, Hiroshige, Utamaro, riprendendo alcuni titoli di opere di questi grandi artisti ma reinterpretando il tema della geisha con libertà. Le opere saranno di piccola e media dimensione e sono state realizzate con tecnica mista, che ha portato gli artisti ad utilizzare tela, carta, stucco e anche legno laccato.

I volti delle protagoniste, spesso solamente accennati, saranno in contrasto con i suntuosi kimono dipinti con dovizia di particolari, creando un risultato fortemente evocativo.

Bucciarelli e Miglio si incontrano alla Scuola Libera del Nudo all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Da qui, inizieranno la loro collaborazione, che li porterà ad esporre le proprie opere in Italia e all’estero. Su invito della Moscow State University hanno ideato “Time, freed in verses, music and steps”, performance multimediale svoltasi nel 2010 presso lo storico teatro d’avanguardia Proekt Fabrica di Mosca e successivamente presso gli Chelsea Studios di New York City ed il museo di arte contemporanea Erarta di San Pietroburgo.