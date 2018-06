Falegnameria Voltrese, accordo per ricollocare i dipendenti

Genova – Un accordo tra sindacati, Regione Liguria e Autostrade per l’Italia per ricollocare i 6 dipendenti della Falegnameria Voltrese, sfrattata dalla Gronda.

Buone notizie per 6 famiglie genovesi. Oggi, la Giunta regionale ha dato semaforo verde alla sottoscrizione di un impegno fortemente perseguito dalla Fillea, la categoria Cgil che tutela i lavoratori del settore del legno, con Autostrada per l’Italia per la ricollocazione dei 6 lavoratori della Falegnameria Voltrese.

L’azienda del ponente genovese, infatti, a seguito del passaggio sul suo sito della Gronda Autostradale aveva in primavera chiuso i battenti non essendo in condizione di potersi trasferire, facendo di fatto perdere l’occupazione a 6 lavoratori.

Per Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil “Si tratta di un primo passo positivo e non scontato, poichè al momento non previsto dal Programma regionale di intervento strategico, che dovrà necessariamente trovare attuazione già con l’avvio delle primissime fasi di cantierizzazione dell’importante opera”.

Per la Fillea Cgil quindi si tratta di un buon risultato che ribadisce come gli investimenti pubblici possono essere una occasione per generare nuova occupazione a partire dalla tutela di quella che già c’è.

Mi piace: Mi piace Caricamento...