Genova – Corteo antifascista in ricordo del 30 giugno 1960

Genova – Un corteo dalla Stazione Marittima sino a piazza De Ferrari per ricordare la giornata del 30 giugno 1960 e i moti di piazza per protestare contro la decisione di organizzare il congresso del Movimento Sociale Italiano a Genova.

Inizierà intorno alle 17,30, questo pomeriggio, la maxi manifestazione antifascista organizzata dalle associazioni, dai partiti e dai movimenti che si richiamano ai valori della Resistenza.

Il corteo partirà dalla zona della Stazione Marittima per attraversare il centro cittadino sino a piazza De Ferrari.

Un corteo pacifico che, però, presenta alcune incognite per la possibile presenza di gruppi estremistici che, nei giorni scorsi, sono stati al centro di polemiche e posizioni politiche anche piuttosto “accese”.

Le forze dell’ordine presidieranno i punti chiave del percorso a tutela di un corretto svolgimento della manifestazione e per prevenire eventuali provocazioni o interventi di facinorosi.

Il corteo si riunirà poi in piazza De Ferrari, teatro, nel giugno del 1960, di scontri di piazza che videro contrapposti i manifestanti e le forze dell’ordine intervenute.

Attesa per la decisione del Sindaco, Marco Bucci, per la eventuale partecipazione alla manifestazione. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva dichiarato di “doverci persare”. Parole che avevano riacceso le polemiche per la partecipazione di rappresentanti del Comune ad una commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale e per le parole di alcuni assessori della Giunta a proposito della partecipazione al corteo di “zecche”.