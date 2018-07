Cornigliano – Travolto mentre attraversa la strada, è grave

Genova – Grave incidente, questa mattina, nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese. Un uomo di circa 50 anni è stato travolto mentre attraversava la strada.

L’uomo è stato sbalzato per aria ed è ricaduto violentemente a terra riportando alcune ferite gravi.

Subito soccorso dall’ambulanza del 118, il ferito è stato trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove i medici lo hanno subito medicato e sottoposto ad alcuni esami medici per accertare eventuali fratture e lesioni interne.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto e le eventuali responsabilità

