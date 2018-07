Costa Crociere, mostra fotografica in occasione dei suoi 70 anni

Genova – Costa Crociere festeggia i suoi 70 anni con un progetto speciale in collaborazione con il celebre fotografo Oliviero Toscani. Una mostra ad ingresso libero, che sarà ospitata dal 6 luglio al 14 ottobre a Palazzo Ducale, composta da 150 fotografie scattate da Toscani a bordo di Costa Pacifica nel corso della crociera per i Caraibi salpata lo scorso 31 marzo in occasione del compleanno di Costa Crociere. Proprio in quel giorno, nel lontano 1948, la compagnia navale iniziava il proprio viaggio con la nave “Anna C.”.

Il fotografo si è mosso fra gli ospiti croceristi riuscendo a rapirne gli sguardi e le emozioni, creando così un risultato unico in cui traspare chiaramente la felicità della condivisione di un momento in compagnia e in serenità.

“Un vero maestro si rivela nella capacità di formare discepoli.” – Scrive Flavio Arensi, curatore della mostra – “Ad Oliviero è capitata questa curiosa avventura: ha messo i piedi sul ponte della Costa Pacifica ed è diventato marinaio subito, anche se nato un po’ di tempo fa a Milano. Ma il marinaio è rimasto comunque l’Oliviero fotografo. Ha contagiato gli ospiti con la sua passione professionale: si sono messi tutti a fotografare. È diventato il loro guru.”

La mostra è realizzata con il patrocinio della Regione Liguria, la co-organizzazione del Comune di Genova in collaborazione con Canon Italia in qualità di digital imaging partner. L’esposizione sarà visitabile da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 20 e il giovedì dalle ore 10 alle ore 22.