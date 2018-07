Escursionista genovese morto sulle Alpi Apuane

Genova – E’ morto precipitando in un dirupo Marco Buscemi, 52 anni, l’escursionista genovese vittima, questa mattina, di un incidente lungo la via marmifera sul passo Sella, al confine tra le province di Massa Carrara e Lucca.

Buscemi si trovava sul sentiero per una escursione quando, forse per un malore o un passo falso, è precipitato in un canalone morendo sul colpo.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Pegaso dei soccorritori ma per l’uomo non c’era pù nulla da fare.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, in circostanze ancora tutte da chiarire.

Sulla tragica morte è stata aperta un’indagine che ricostruirà come si sono svolti i fatti.

