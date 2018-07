Genova – Fugge da una lite e resta bloccata sul terrazzo, salvata dai vigili del fuoco

Genova – E’ stata interrogata la donna di origini nigeriane che ieri è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta bloccata mentre passava da un terrazzo all’altro in via Travi, a Sestri Ponente. Da una prima ricostruzione la donna, 40 anni, stava cercando di mettersi in salvo dopo una violenta discussione con un giovane di 26 anni, suo connazionale, che si trovava in casa.

Tra i due sarebbe nata una lite e l’uomo l’avrebbe picchiata con violenza, al punto da spingerla a tentare la fuga attraverso il terrazzo che è collegato con una officina.

La donna, però, nello scavalcare la ringhiera che divide le due proprietà, è rimasta bloccata, e non riusciva a muoversi con il rischio di cadere di sotto.

Le sue urla hanno fortunatamente richiamato l’attenzione dei vicini di casa che hanno chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno soccorso la donna e poi l’hanno affidata alle cure del 118 per una ferita alla schiena che ora è al vaglio degli inquirenti.

Non è chiaro infatti se la donna si sia ferita da sola nel tentativo di fuga o se sia stata colpita con un un oggetto tagliente nel corso della lite.

Il giovane di 26 anni che viveva con la donna è stato fermato.