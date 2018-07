Mele – Motociclista cade a Fado Alto, arriva l’elicottero

Mele (Genova) – E’ dovuto intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco, ieri pomeriggio, per soccorrere un motociclista di 25 anni caduto rovinosamente lungo la strada di Fado Alto, frazione del comune di Mele, nell’entroterra genovese.

Il giovane è caduto per cause ancora da accertare e ha riportato diverse fratture e ferite lacero contuse. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e sul posto è arrivato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha caricato il ferito e lo ha trasferito alla massima velocità all’ospedale San Martino di Genova.

Le condizioni del ragazzo sono gravi ma non sarebbe in pericolo.

