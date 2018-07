Santo Stefano d’Aveto – Turista soccorsa in elicottero sul Maggiorasca

Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Si è avventurata lungo un sentiero sul monte Maggiorasca ma poi ha perso l’orientamento finendo in una zona molto scoscesa e pericolosa. Una escursionista di 63 anni è stata soccorsa con l’elicotteri dei vigili del fuoco, questa mattina, e messa in salvo con un rocambolesco salvataggio.

La donna era finita in un punto molto pericoloso della montagna e non riusciva più a salire o scendere. Fortunatamente aveva con sè il telefono cellulare ed ha subito dato l’allarme evitando di cercare da sola una soluzione che avrebbe potuto farla precipitare di sotto.

Sul posto è accorso l’elicottero dei vigili del fuoco che ha verricellato un soccorritore e lo ha calato accanto alla donna per poi eseguire un recupero a bordo del velivolo.

La donna, in buone condizioni di salute ma comprensibilmente spaventata, è stata poi trasferita a valle.

