Simona Ventura – Il figlio Niccolò accoltellato in una rissa

Milano – Resta grave ma non è in pericolo Niccolò, il figlio di Simona Ventura e Paolo Bettarini, accoltellato nella notte durante una rissa.

I genitori hanno inviato una nota nella quale spiegano cosa è accaduto e chiedono che i responsabili vengano assicurati alla Giustizia.

Ecco il testo della nota.

“Questa notte nostro figlio Niccolò, è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la Questura di Milano, le Istituzioni e la meravigliosa squadra del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda per esserci stati così vicino”.