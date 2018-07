Caldo estivo, ENPA propone il decalogo per la sicurezza degli animali

Savona – In questi giorni è arrivato il primo vero caldo estivo. Proprio per questo motivo, l’ENPA sezione Savona ha lanciato l’allarme per gli animali, proponendo come di consueto un decalogo che se seguito correttamente permetterà ai nostri amici a quattro zampe di trascorrere una serena estate in sicurezza e tranquillità.

Ecco i dieci consigli:

Cani e gatti non sudano come noi, sempre garantirgli un luogo ombreggiato o ventilato Non abbandonare mai un animale dentro l’auto Se si dovesse notare un animale chiuso all’interno di un’automobile intervenire immediatamente In caso di ipertermia abbassare la temperatura corporea con acqua fresca Non costringere i cani a sforzi eccessivi Anche i pet sono soggetti alle scottature, proteggergli applicando una crema solare Per i pesci, non esporre il proprio acquario al sole Fare attenzione ai parassiti Prestare attenzione ai parassiti per conigli e cavie Lasciare a disposizione una ciotola d’acqua per i selvatici

A vigilare sul rispetto del benessere degli animali ci saranno anche quest’anno le guardie zoofile volontarie dell’ENPA, che pattuglieranno le strade della riviera e dell’entroterra.