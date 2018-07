Castelletto – Albero cade in corso Paganini e invade la carreggiata

Genova – Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito nel crollo di un albero in corso Paganini, nel quartiere di Genova Castelletto, a poca distanza da Spianata.

L’albero è caduto intorno alle 16.00 di ieri pomeriggio all’altezza del civico 39.

Al momento del crollo sulla strada, solitamente molto praticata da pedoni e mezzi, non stava passando nessuno. Non si segnalano dunque feriti mentre parte delle fronde dell’albero hanno invaso la carreggiata, in direzione Spianata.

Alcune persone che si trovavano nella zona hanno udito il tonfo ed hanno immediatamente allertato la Polizia Municipale.

Sul posto, oltre agli agenti, sono arrivati i Vigili del Fuoco che si sono occupati della rimozione dell’albero.