Genova – Incidente a Borgoratti, auto contro camion

Genova – Grave incidente, questa mattina, al sorgere del sole, in via Posalunga, nel quartiere genovese di Borgoratti. Un’auto ed un camion si sono scontrati in circostanze ancora tutte da chiarire.

Ad avere la peggio l’automobile che è rimasta stritolata dal mezzo pesante e per estrarre il conducente dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con particolari apparecchiature.

Fortunatamente la persona alla guida del veicolo non ha riportato gravi feriti ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

In corso indagini per ricostruire l’origine dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...