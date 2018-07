Incendio a Spotorno, 10 persone evacuate

Spotorno (Savona) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, nella notte, per l’incendio divampato in un condominio di via Acqua Novella, a Spotorno. Intorno alla mezzanotte i residenti sono stati svegliati dal forte odore di bruciato e hanno dato l’allarme e poco dopo il vano scale è stato invaso da un fumo denso ed acre.

Molti si sono rifugiati sui terrazzi e sul tetto dell’edificio e sono stati recuperati e salvati dai vigili del fuoco accorsi per spegnere le fiamme.

Dieci le persone soccorse ed evacuate, sei di loro, compresi due bambini, sono rimasti leggermente intossicati dal fumo e sono stati trasferiti per precauzione in ospedale.

I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme e avviato le prime indagini per risalire all’origine dell’incendio che potrebbe essere scoppiato per un corto circuito all’impianto elettrico.

In mattinata dovrebbe arrivare il responso sull’agibilità della palazzina e sul possibile rientro o meno delle famiglie nelle loro abitazioni.

