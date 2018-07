Magazzino in fiamme a Sestri Ponente

Genova – Fiamme in un magazzino di via Giordano, a Sestri ponente. Intorno alle 11,30 alcuni residenti hanno notato del fumo nero che saliva dal cavedio del palazzo ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo che hanno subito fatto evacuare l’appartamento soprastante il magazzino e poi, dopo aver verificato che nel locale non ci fossero persone intrappolate, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

I pompieri hanno velocemente domato le fiamme e poi hanno avviato le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

Il magazzino conteneva merci varie e potrebbe essersi sviluppato un corto circuito all’impianto elettrico,ù.

Nelle prossime ore verrà effettuata anche una verifica alla struttura perchè il calore potrebbe aver danneggiato anche l’appartamento che si trova sopra al magazzino.

