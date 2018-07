Musica – Suzanne Vega in concerto a Milano con Gerry Leonard

Milano – Grande attesa per il concerto di martedì 10 luglio di Suzanne Vega, che si esibirà dal vivo presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo con Gerry Leonard, storico chitarrista noto per le sue collaborazioni con David Bowie.

La cantautrice Statunitense ripercorrerà i migliori successi della sua lunga e prolifica carriera, iniziata nel 1985 con l’omonimo album che riscosse subito un grande consenso da parte della critica musicale. Ad oggi Suzanne Vega ha all’attivo nove album, due raccolte e numerosi singoli: grazie alla sua grande carriera è oggi una delle icone della musica contemporanea a livello mondiale. Il suo ultimo lavoro “Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers”, uscito nel 2016, è un omaggio in chiave folk-pop alla scrittrice Americana Carson McCullers.

Il concerto, organizzato da Freak & Chic, avrà inizio alle ore 21.30. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it e il prezzo varierà a seconda del settore scelto: la Galleria avrà il costo di 25 euro, la Platea B di 30 euro mentre la Platea A di 35 euro. Tutti i prezzi saranno soggetti ad una maggiorazione per i diritti di prevendita.