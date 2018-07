Sampdoria – La nuova pubblicità per la campagna abbonamenti divide

Genova – Uno spermatozoo con i colori della Sampdoria che corre verso una meta intuibile e il motto “dal primo istante” a suggerire l’ovvio.

Sta suscitando reazioni opposte la nuova campagna pubblicitaria della società blucerchiata, diffusa sui canali social e on line.

Il patron Ferrero non è nuovo a dichiarazioni “forti” e recentemente è stato anche sanzionato per una frase sessista, ma è anche e indiscutibilmente un abile stratega della promozione e comunicazione e alcune sue “stravaganze” hanno fatto ottenere alla squadra una visibilità – non sempre gradita dai tifosi – a livello nazionale.

La nuova campagna abbonamenti è forse la più forte sin qui lanciata e vede perplessi anche gli stessi tifosi che temono che il riferimento possa dare spunto a sfottò e prese in giro da parte dei “cugini” del Genoa.

Di certo lo spot ideato dalla Sampdoria non passerà inosservato e quando farà capolino su autobus e cartelloni stradali alimenterà più di una discussione.

Forse è studiato anche questo.