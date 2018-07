Borgio Verezzi, alla cava dei fossili palestra di speleologia all’aperto

Borgio Verezzi (Savona) – Una giornata per provare le sensazioni degli speleologi alla cava dei fossili di Borgio Verezzi. Il Gruppo Grotte CAI Savona ha organizzato per domenica 8 luglio una palestra speleologica all’aperto in cui i partecipanti potranno fare attività fisica in una magnifica cornice e allo stesso tempo provare ad utilizzare l’attrezzatura speleologica su corda in totale sicurezza grazie all’assistenza degli istruttori del Club.

La quota di partecipazione (che comprende l’eventuale assicurazione infortuni e il noleggio dell’attrezzatura personale e collettiva fornita dal CAI) è di 9 euro per i soci Cai e 15 euro per i non soci.

Per partecipare all’iniziativa, dato il numero limitato di posti disponibili, sarà necessario prenotarsi entro le ore 22.30 di venerdì 6 luglio tramite sito internet www.ggcaisavona.it, sulla pagina Facebook ufficiale o al numero 3460180176. In alternativa, sarà possibile completare l’iscrizione di persona presso la sede di corso Mazzini 25 a Savona, tutti i venerdì dalle ore 21 alle ore 22.