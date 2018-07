Cornigliano, all’ex mercato coperto concerto di pianoforte con Dario Bonuccelli

Genova – Si esibirà venerdì 6 luglio alle ore 17.30, presso l’ex mercato coperto di Cornigliano il pianista Dario Bonuccelli. Diplomato nel 2004 con il massimo dei voti al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, ha conseguito quest’anno il diploma del triennio di perfezionamento con Franco Scala all’Accademia di Musica di Pinerolo. Nel corso della sua carriera si è esibito in numerosi concorsi e in oltre 250 concerti nazionali e internazionali, raccogliendo quarantadue premi.

L’evento, organizzato dalla Giovine Orchestra Genovese, si inserisce nell’ambito del progetto “Open 2017 – Nuovi pubblici per la cultura”, istituito dalla Compagnia di San Paolo e che ha come obiettivo quello di garantire una maggiore centralità alle proposte culturali.

In quest’ottica, istituzioni, organizzazioni e professionisti culturali sono stati chiamati a sviluppare attività per conoscere, incontrare e soddisfare i bisogni dei pubblici abituali, occasionali o potenziali, cercando di instaurare con essi una relazione duratura. L’intento è dunque quello di incentivare le organizzazioni a pensare non solo in termini di offerta culturale di qualità ma anche in termini di sviluppo della domanda culturale, partendo dalla conoscenza delle esigenze del proprio pubblico abituale fino alla possibilità di raggiungere un non-pubblico. Sono stati 19 gli enti coinvolti, in 14 hanno risposto presentando 11 idee. Di queste ne sono state selezionate 8, alcune proposte da un insieme di istituzioni che si sono unite in progetti comuni. Fra i progetti selezionati rientra Architetture Sonore, progetto della Giovine Orchestra Genovese (GOG) che parte dalla riscoperta di luoghi significativi per la città, come l’ex manicomio di Quarto, l’ex caserma Gavoglio e l’Albergo dei Poveri.