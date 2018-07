Cristiani e musulmani pregano insieme per i Migranti morti

Genova – Cristiani e Musulmani in preghiera comune, ieri sera, alla basilica dell’Annunziata, per ricordare lo strazio dei Migranti morti durante il tentativo di raggiungere una vita migliore.

Alla celebrazione hanno partecipato centinaia di persone di ogni credo e nazionalità, uniti dal messaggio di pace lanciato dall’iniziativa, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio insieme alle comunità cristiane di Genova e alle comunità islamiche.

Fuori e dentro la basilica si è pregato per ricordare le migliaia di persone, uomini ma anche donne e bambini, morti annegati o di inedia, attraversando il deserto e il mare.

Per rispetto alle reciproche realtà le preghiere si sono svolte in tempi diversi, fuori e dentro alla chiesa ma sempre alla presenza dei fedeli delle varie comunità.

Durante la cerimonia sono state portate in processione alcune fotografie dei Migranti ritratti nei momenti di grande difficoltà e pericolo e croci realizzate con remi e pezzi delle barche naufragate nel Mediterraneo.

