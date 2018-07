Genova – Al via il piano per la cura dei 20mila alberi

Genova – Al via un piano pluriennale del Comune di Genova per la salvaguardia e la cura degli oltre 20mila alberi presenti sul territorio.

Ciclicamente, la vegetazione viene controllata e sottoposta a verifiche ma, inevitabilmente, i sondaggi dell’interno patrimonio durano alcuni anni.

Con le risorse a disposizione, le alberature cittadine vengono controllate e mantenute attraverso le seguenti attività:

indagini di stabilità degli alberi; attività di potatura con le diverse tecniche applicabili per contenere lo sviluppo delle chiome in ambiti particolari (illuminazione pubblica, vicinanza a facciate di edifici etc); interventi di abbattimento per piante a fine ciclo vegetativo, instabili o per ragioni fitosanitarie (piante colpite da patogeni specifici quali platani per cancro colorato o palme infettate da punteruolo rosso).

In base ai dati a disposizione, è stato definito un piano pluriennale di reimpianto complessivo delle alberature cittadine che prevede un rinnovamento delle piante.

I contenuti di questo piano prevedono un’articolazione temporale di intervento suddivisa in classi di età che considerano vari livelli che, partendo da piante vecchie o a fine ciclo vegetativo, arrivano a quelle più giovani con aspettative di vita a medio e lungo termine. Nel primo caso gli interventi verranno eseguiti entro i prossimi cinque anni, mentre in quello più a lungi termine si prevedono comunque periodici aggiornamenti e rimodulazioni.

I due crolli avvenuti negli ultimi giorni sono da considerarsi casuali e non da imputare ad una mancata manutenzione. L’amministrazione comunale lavorerà per evitare che tali episodi si ripetano.