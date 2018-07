Genova – Da stanotte chiusa la rampa autostradale di via Siffredi a Sestri

Genova – Rampa autostradale di via Siffredi, a Sestri Ponente, chiusa da questa notte e sino al 12 luglio. A comunicarlo l’assessore alla Mobilità e Trasporti Stefano Balleari.

La rampa che porta al casello di Genova-Aeroporto rsterà chiusa per l’esecuzione di lavori di adeguamento, necessari a creare le condizioni per poter consentire l’inversione di marcia e la successiva demolizione della rampa discendente.

I lavori in questione riguardano la realizzazione delle opere di collegamento della via Guido Rossa con il casello autostradale di Ge-Aeroporto, cosiddetto “LOTTO 10”.