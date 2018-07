Genova – Incendio in un appartamento di via Durazzo, ferito un pompiere

Genova – Un incendio si è sviluppato nella notte in un appartamento di via Durazzo, nel quartiere di Castelletto. A dare l’allarme due ragazze che vivono nell’abitazione e che sono subito fuggite alla vista delle fiamme, divampate in una delle camere da letto.

All’arrivo dei vigili del fuoco è stato fatto evacuare l’intero stabile e poi sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Un pompiere è rimasto leggermente ustionato durante l’intervento ed è stato trasferito per precauzione al centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi e potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore con una prognosi di qualche giorno.

Una volta domate le fiamme e bonificata la stanza, i vigili del fuoco hanno avviato le prime indagini per risalire all’origine del rogo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...