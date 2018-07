Genova, le migliori gelaterie nel giro in bici del Gran Premio Pistacchio

Genova – Un giro in bici per decretare la migliore gelateria artigianale di Genova. Al via la quinta edizione del Gran Premio del Pistacchio, evento organizzato da FIAB Genova nell’ambito di “Pedali nella notte”, che si tiene tutti i giovedì sera d’estate.

Il prossimo giovedì 5 luglio, alle ore 20.30, l’appuntamento in sella alle proprie bici è in piazza De Ferrari, da dove i partecipanti divisi in gruppetti raggiungeranno i migliori tre artigiani gelatieri di Genova. Per l’occasione, saranno servite coppette o coni monogusto al prezzo speciale di 1 euro. Le regole del gioco sono semplici: ognuno dovrà scegliere un gusto e, dopo averlo provato in ogni gelateria, voterà per quella che ritiene migliore.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti. I partecipanti sono invitati a rispettare le norme del Codice della Strada e in particolare a avere una illuminazione adeguata sulla propria bici.