Il Mistero Buffo di Dario Fo con Ugo Dighero apre il M&T Festival

San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Giunta ormai alla 25° edizione, si aprirà stasera il M&T Festival, manifestazione di punta dell’estate della Riviera Ligure e del Golfo Dianese. Ogni sera fino all’8 luglio sul palco di piazza Torre Santa Maria si alterneranno grandi artisti con spettacoli che spaziano dal teatro alla musica internazionale.

Ad aprire l’edizione sarà Ugo Dighero, che proporrà al pubblico “Il Mistero Buffo”, celebre spettacolo del maestro Dario Fo che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio spettacolo-contenitore che partiva dalla giullarate medioevali per arrivare alla satira politica contemporanea. Gli ingredienti per fare del buon teatro possono essere pochi: un palco, una platea, un attore e un po’ di luce. “Il Mistero Buffo” rientra in questa categoria.

Sempre a partire da stasera, inizia l’animazione musicale del Drumcircle sulle spiagge. In quest’attività immancabile degli eventi del Golfo Dianese, i partecipanti verranno coinvolti in una performance per creare una comunità che suona strumenti a percussione aiutati da un facilitatore.

Mercoledì sera sarà la volta di Linda Valori, grande cantante Soul/Blues di stampo internazionale vincitrice di numerosi concorsi e con cinque album all’attivo.

Giovedì 5 luglio in piazza Torre Santa Maria si esibiranno i Trio Bobo, storica band del panorama jazz-rock Italiano composta da Alessio Menconi alla chitarra, Nicola Fasani al basso e Christian Meyer alla batteria. Fasani e Meyer sono inoltre noti al grande pubblico per costruire la ritmica di Elio e le Storie Tese.

Il giorno seguente salirà sul palco Irene Forniaciari, figlia di Adelmo Fornaciari in arte Zucchero, mentre sabato 7 a proporre la sua musica sarà Chiara Dello Iacovo, moderna cantautrice Piemontese in grado di descrivere argomenti complessi con parole semplici e d’impatto.

Infine, a chiudere quest’edizione del Festival sarà la 2Little Time Band, con la loro versione di “Tommy”, storico musical dei The Who.