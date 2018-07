La storia di Sestri Ponente con Cultura in Piazza

Genova – Una serata per scoprire la storia e le tradizioni di Sestri Ponente. È in programma per venerdì 6 luglio alle ore 20.30 a piazza dei Micone l’evento “Cultura in Piazza – Origine del centro urbano di Sestri Ponente”, organizzata dal Gruppo Storico Sestrese in collaborazione con il Centro di Documentazione Logos e che vanta il patrocinio del Municipio VI Medio Levante.

L’evento vedrà la partecipazione in qualità di relatrice di Maria Giovanna Figoli, architetto che per decenni ha insegnato presso la facoltà di architettura dell’Università di Genova. La conferenza indagherà la nascita del centro urbano di Sestri Ponente partendo dal periodo del tardo medioevo fino al rinascimento, ponendo l’accento sulla comprensione dello sviluppo urbano in rapporto alla morfologia e il carattere del territorio. Inoltre, saranno illustrate le Ville del ponente cittadino e in particolar modo quelle Sestresi.

L’incontro sarà arricchito anche dal Gruppo Storico Sestrese che farà divertire il pubblico con danze e una piccola esibizione teatrale in dialetto genovese e in costumi d’epoca.