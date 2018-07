Musica – I Nomadi tornano live al Palco sul Mare Festival

Genova – Un percorso lungo cinquantacinque anni, tutti i successi in una notte per raccontare il successo della band più longeva del panorama italiano.

Stiamo parlando dei Nomadi che il prossimo 31 luglio si esibiranno nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare, al Porto Antico, per Palco sul Mare Festival, la manifestazione di musica e cabaret organizzata da Videobox sotto la direzione artistica di Max Garbarino, che quest’anno spegne 23 candeline.

I Nomadi proporranno un live preparato per il tour estivo che riproporrà le principali tappe della loro carriera.

Grazie al loro rock leggero ed ai contenuti profondi dei loro testi, la band è riuscita nel tempo a conquistare intere generazioni, scalando le classifiche italiane ed arrivando a compiere 55 anni, festeggiati con un nuovo progetto discografico uscito lo scorso 22 giugno.

Si tratta di un doppio album con tutti i successi della formazione reinterpretati dalla voce di Yuri Cilloni, membro del gruppo dal 2017.

Il sestetto emiliano deve la sua fondazione ad Augusto Daolio e Beppe Carletti, nel 19963. I due hanno capito comunicare attraverso la musica i temi attuali della vita.

Sono 24 i musicisti che sono passati tra le fila della band che, nonostante gli avvicendamenti, è sempre riuscita a mantenere la propria identificazione personale rimanendo legata al pubblico che continua ad intonare brani come “Io Vagabondo” e “Crescerai”.

I biglietti, disponibili in prevendita, partono da 25€ e sono suddivisi in platea numerata, primo settore e tribuna numerata. Si possono acquistare su happyticket.it e mailticket.it.

In città sono disponibili in vendita fisica da Disco Club in via San Vincenzo, Genova Dischi di piazza Somiglia e a Chiavari presso la Tabaccheria Metaldi Maurizio di via Martiri della Liberazione.

Quest’anno sul palco dell’Arena del Mare, sempre per Palco Sul Mare Festival, salirà anche Cristiano De Andrè.