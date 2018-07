Premio Bindi a Santa Margherita, domenica 8 luglio con Ron e Coma_Cose

Santa Margherita Ligure (Genova) – Dal 6 all’8 luglio, sul palco dei Giardini a Mare di Santa Margherita, davanti all’Anfiteatro Bindi, andrà in scena la quattordicesima edizione del Premio Bindi, una delle rassegne musicali più prestigiose della musica italiana d’autore. La direzione artistica per quest’anno è di Zibba, artista ligure che ha promosso e sostenuto il progetto.

Da venerdì a domenica, tre serate dedicate a musicisti emergenti e artisti affermati, che si confronteranno davanti a una giuria di esperti e addetti ai lavori, sulla scia del ricordo di Umberto Bindi, a cui il premio è dedicato.

Il programma delle serate prevede, per venerdì 6 luglio, la proiezione del film “La canzone d’autore secondo Enrico de Angelis”, di Michelangelo Ricci. Alla serata parteciperà Chiara Effe, la vincitrice del contest “Duel – Cantautori a confronto”, e le Teorie di Copernico, che hanno vinto il contest romano “Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore”.

Sabato 7 luglio ci sarà l’esibizione degli otto finalisti: Paolo Antonio, Braschi, Massimiliano D’Alessandro, Federico D’Annunzio, Roberta De Gaetano, Elasi, Jack Jaselli, Lisbona. Gli artisti di esibiranno due volte di fronte alla giuria, nel pomeriggio in acustico sul lungomare, e in serata sul palco dell’anfiteatro Bindi con una cover di un brano italiano e un loro inedito. Massimo Cotto presenterà la kermesse. Il vincitore riceverà il Premio Bindi 2018 e una borsa di studio in denaro; il miglior autore sarà premiato da Warner Chappel Music Italiana con la Targa Giorgio Calabrese e una borsa di studio; il miglior arrangiamento riceverà la Targa Quirici. La Targa per la Miglior Canzone verrà consegnata dall’etichetta Platonica. Durante la giornata, il Premio Artigianato della Canzone verrà assegnato a Ernesto Assante.

Domenica 8 sarà la volta di incontri e showcase, con le esibizioni del vincitore neoeletto e di Roberta Giallo, vincitrice dell’edizione 2017. In serata, Ron ritirerà il Premio alla Carriera, dedicando alcuni pezzi alla memoria di Lucio Dalla. Sarà poi la volta dei Coma_Cose, per il Premio Bindi New Generation: duo milanese rivelazione del panorama rap indipendente italiano, che ha convito la critica e il pubblico.