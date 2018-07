Rimane bloccato nel sottopasso allagato: 51enne muore nella sua auto

Feletto Canavese (Torino) – Un uomo di 51 anni è morto la scorsa notte dopo essere rimasto bloccato nella sua auto, ferma in un sottopasso allagato.

E’ accaduto a Feletto Canavese, in provincia di Torino. Il 51enne stava rientrando a casa dal lavoro quando è rimasto bloccato nel sottopasso tra Rivarolo e Feletto.

L’acqua, resa alta dal nubifragio che ha colpito la zona, ha iniziato a riempire l’abitacolo ed ha provocato la morte dell’uomo per annegamento.

Il 51enne è riuscito solamente a chiamare i soccorsi ma non ha fatto in tempo ad abbandonare il veicolo. Quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per l’uomo non c’era più niente da fare.

Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Ivrea.