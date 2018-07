SuperQuark Musica, dal 4 luglio con Piero Angela su Rai1

Genova – La musica diventa protagonista della seconda serata di Rai1, ma raccontata nel modo che non ci si aspetta: sarà Piero Angela a presentare una delle sue grandi passioni, mettendola al centro di uno speciale di cinque puntate del suo storico SuperQuark. Da domani sera, mercoledì 4 luglio, alle 23:50 su Rai1 si parlerà di musica, di strumenti e di chi li suona, strizzando l’occhio al jazz, genere molto amato del padrone di casa, che nella vita ha anche dato sfogo alla sua inclinazione esibendosi in svariati jazz club di Torino.

Uno speciale dovuto, in un certo qualmodo, a una delle colonne portanti della nostra cultura, che verrà celebrata e consacrata da un volto storico della televisione che piace al pubblico e che sa rimanere sul pezzo nonostante i suoi 89 anni. La curiosità, il desiderio di sapere e conoscere è sicuramente una delle carte vincenti di Piero Angela, che in queste puntate ritroverà le sue passioni di ragazzo.

In ogni puntata verrà raccontata una famiglia di strumenti, tasti, corde, archi, ottoni e ance; ad approfondire, insieme ad Angela, ci saranno Adriano Mazzoletti e Giovanni Bietti, rispettivamente esperti di jazz e di musica classica, che avranno il compito di spiegare nel modo più semplice possibile il funzionamento di ogni strumento e far comprendere al grande pubblico la complessa potenza di questi apparecchi del suono. Oltre alle spiegazioni degli esperti, ci saranno filmati di concerti e di pellicole che mostreranno gli incontri con i musicisti che Piero Angela ha avuto nel corso della sua lunga carriera. Grandi ospiti calcheranno il palco di SuperQuark musica: il violinista Uto Ughi, il clavicembalista Enrico Baiano, il chitarrista classico Emilio Segre, il violoncellista Mario Brunello, l’arpista Elena Zaniboni e alcuni rappresentati dell’Orchestra Sinfonica Santa Cecilia di Roma. Anche Renzo Arbore si esibirà insieme a un mandolinista un po’ particolare. In molte occaasioni sarà proprio Angela Senior ad accompagnare al pianoforte gli ospiti durante le loro esibizioni.