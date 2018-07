Arma di Taggia, venerdì 6 luglio arriva lo StreetFood Festival

Arma di Taggia (Imperia) – Tre serate per gustare ottimo cibo da strada Italiano e internazionale. Da venerdì 6 luglio a domenica 8 arriva ad Arma di Taggia lo “StreetFood Festival”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi Itineranti al fine di salvaguardare i valori della cucina Italiana e promuovere la cultura gastronomica che sempre più viene svilita dalla commercializzazione del cibo. In Località Darsena saranno allestiti numerosi banchetti, in cui gli operatori selezionati proporranno le specialità del territorio locale e delle diverse regioni Italiane.

All’interno del “villaggio” si potrà gustare il meglio del cibo da strada Italiano: le olive ascolane, gli hamburger di fassone, piadina con porchetta e salumi emiliani, gli arancini siciliani, il fritto misto di pesce, Tira, specialità di Cairo Montenotte e l’acciuga fritta. Presenti anche grandi classici del cibo da strada come la grigliata di carne, gli arrosticini, la patata twister e i bomboloni alla crema come dessert. Inoltre, non mancheranno ospiti internazionali con la Paella Valenciana, la Moussaka Greca, gli Hot-Dog Americani e molti altri.

Tutti i piatti saranno cucinati al momento dagli chef. Ad accompagnare la qualità del cibo sarà la birra artigianale Italiana, Belga e Ceca. Inoltre, saranno presenti attrazioni per i più piccoli e intrattenimento musicale.

Il Festival sarà ripetuto anche settimana prossima, da venerdì 13 luglio a domenica 15.