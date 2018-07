ATP, via libera al nuovo terminal in viale Caviglia

Genova – ATP avrà un nuovo terminal per le sue corriere.

E’ stato portato a termine questa mattina il sopralluogo in viale Caviglia, a Brignole, dove sarà creato il nuovo terminal e dove le corriere già si trovano divise con la zona di piazza della Vittoria.

Al sopralluogo ha preso parte anche il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana Claudio Garbarno, con il direttore operativo ATP Esercizio Roberto Rolandelli e il direttore amministrativo Andrea Geminiani.

Il controllo con successiva prova tecnica con un mezzo ha confermato che l’operazione è praticabile con limitate modifiche tecniche.

Garbarino, in proposito, ha spiegato: “Entro un mese potremo spostare tutti i capolinea delle corriere dirette a levante, ponente e nell’entroterra in viale Caviglia, portando a termine un’operazione fortemente voluta dal sindaco Marco Bucci. Ringrazio ATP Esercizio per il progetto presentato e Lorella Fontana, capo gruppo in consiglio comunale, per l’impegno che ha profuso collegando stabilmente Città Metropolitana e Comune di Genova”.

L’obiettivo è quello di dare attuazione alla novità nel giro di un mese: “Anche perché dopo quel termine le corriere di piazza della Vittoria dovranno comunque essere spostate a causa del procedente cantiere per lo scolmatore del Bisogno”.

ATP Esercizio, su mandato della Città Metropolitana, aveva portato a termine il progetto che porterà alla nascita del primo Terminal Terrestre dei bus in viale Caviglia, consentendo a tutti i passeggeri delle corriere di trovarsi con un unico capolinea nel centro cittadino, ma anche di avere a disposizione la possibilità di cambiare vettore e trovarsi a pochi metri la stazione di Brignole, i capolinea e le fermate di molti bus urbani, la principale stazione di sosta dei taxi e il volabus.

Nell’area del terminal, intitolato a Remigio Zaninetta, compianto dirigente della vecchia azienda di trasporto, verrà anche creato un locale di servizio. L’area sarà illuminata nelle ore notturne e questo consentirà anche di migliorare la sicurezza nella zona dei Giardini Brignole.