Borgo Incrociati, festa della via con musica e cibo

Genova – Voglia di ripartire e aria di festa per Borgo Incrociati. Venerdì 6 luglio è infatti in programma una festa che coinvolgerà i locali della via e che vedrà la partecipazione di ospiti speciali.

L’appuntamento è fissato alle ore 17 con l’arrivo del carillon vivente composto da pianoforte e ballerina che il 28 giugno scorso aveva riscosso grande successo con il suo passaggio in via Luccoli.

In seguito, si uniranno alla festa anche i Fooga&Nico, il gruppo storico dei Gatteschi, il poeta Dario Arkel e molti artigiani e artisti. Arrivata l’ora di cena, si potrà scegliere tra i tanti ristoranti del borgo: Trattoria Colombo, Pizzeria del Borgo, Tapeo nel Borgo, Midtown Cafè e Da Franco al Borgo. Ad accompagnare gli ospiti con la sua musica ci sarà Martina Oliva.

Infine, dopo cena arriverà anche la mitica Ape de Il Gelato di Carla per poter gustare un ottimo dessert.