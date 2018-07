Cep, torna la rassegna Che Estate alla Pianacci dal 18 luglio

Genova – Torna a partire dal 18 luglio la rassegna estiva “Che Estate alla Pianacci”, in programma al PalaCep presso il Circolo Arci Pianacci di via della Benedicta 14. Il calendario sarà composta da tre serate musicali e tre serate danzanti che accompagneranno il Cep fino a metà agosto, tutte ad ingresso gratuito. In contemporanea si svolgerà anche la “Ceppions League”, torneo calcistico del Cep e anche eventi dedicati ai più piccoli i pomeriggi della settimana di Ferragosto.

Questo il programma completo della rassegna:

18 luglio 2018, ore 20.30 – Don Gallo vive, Che viva Don Gallo . Una grande kermesse musicale nel corso della quale si alterneranno moltissimi artisti, in prevalenza musicisti genovesi.

. Una grande kermesse musicale nel corso della quale si alterneranno moltissimi artisti, in prevalenza musicisti genovesi. 21 luglio 2018, ore 21.00 – Hip Hop al CEP . Esibizione della Scuola Ballo “La Punta” e di altre scuole di Ballo Hip Hop del Ponente cittadino, con il coinvolgimento del pubblico ed “incursioni” rap

. Esibizione della Scuola Ballo “La Punta” e di altre scuole di Ballo Hip Hop del Ponente cittadino, con il coinvolgimento del pubblico ed “incursioni” rap 28 luglio 2018, ore 21.00 – Zucchero di canna . Tributo a Zucchero con The Sugar Tribute Band

. Tributo a Zucchero con The Sugar Tribute Band 3 agosto 2018, ore 21.00 – Serata Danzante con Armando&C

Serata Danzante con 10 agosto 2018, ore 21.00 – Serata Danzante con Elena Lazzari Band

Serata Danzante con 14 agosto 2018, ore 21.00 – Serata Danzante con Portofino Band Orchestra

Dai primi occasionali eventi del 1998, il Circolo Pianacci in vent’anni è diventato un punto di riferimento per il divertimento e l’intrattenimento estivo, con oltre 120 eventi organizzati e oltre 2500 artisti tra singoli o gruppi che hanno allietato le serate degli spettatori. Tra questi spiccano, oltre ai concerti di grandi orchestre quali l’Orchestra del Teatro Carlo Felice e dell’Orchestra di Sanremo, gli eventi in cui fu protagonista Don Andrea Gallo, dall’inaugurazione del PalaCep nel 2009 fino al concerto dei Subsonica (2010) e la serata pro alluvionati con Adriano Celentano, Biagio Antonacci, Gino Paoli e Beppe Grillo.