Consegnato ad AUSER un nuovo mezzo per il trasporto disabilia

La Spezia – E’ stato consegnato all’AUSER della Spezia il nuovo mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili.

A donarlo la società “Progetti di utilità sociale” nell’ambito di un progetto che mette in sinergia pubblico, privato e volontario.

Alla cerimonia di consegna, che si è tenuta in piazza Europa di fronte al Palazzo Civico, erano presenti l’assessore ai Servizi Sociali del Comune della Spezia Giulia Giorgi, Maria Giovanna Nevoli, presidente dell’AUSER, e Ada Donati, responsabile dei rapporti con le istituzioni della società “Progetti di utilità sociale”, che ha coinvolto ben 36 aziende del territorio nell’iniziativa.

Il contributo solidale degli sponsor ha permesso di acquisire, da parte dell’AUSER, un Fiat Doblò da utilizzare per le persone con disabilità, in quanto dotato di un sollevatore idraulico omologato per il trasporto delle sedie a rotelle. Un significativo esempio di solidarietà a favore dei meno fortunati, che consentirà all’Associazione di volontariato spezzina di dare aiuto anche ai tanti anziani affetti da difficoltà motorie.

Il progetto è stato fortemente sostenuto dall’Amministrazione Comunale: lo stesso sindaco Peracchini aveva espresso apprezzamento nei confronti della “Progetti di utilità sociale” e di AUSER, rimarcando come tale servizio corrisponda davvero alle necessità della comunità ed invitando le aziende locali a sostenerlo.

L’assessore Giorgi, in proposito, ha dichiarato: “La nostra è una città che invecchia sempre di più. Oltre ai disabili, ci sono anche tante persone che non riescono a muoversi da casa e a partecipare ad iniziative di incontro e vita sociale. Siamo quindi particolarmente soddisfatti della sensibilità dimostrata da questi imprenditori, che va ad aggiungersi al grande impegno profuso a favore dei più deboli da parte delle associazioni di volontariato presenti sul territorio“.