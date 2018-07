Forte temporale nella notte a Genova

Genova – Lampi e tuoni e precipitazioni abbondanti, nella notte, con un forte temporale che si è abbattuto sulla città poco dopo le 4. Le precipitazioni molto intense hanno provocato qualche allagamento ma non si segnalano danni gravi.

Diversi interventi dei vigili del fuoco per magazzini e scantinati allagati.

Le previsioni Meteo segnalano ancora tempo instabile nelle prossime ore e non sono escluse ulteriori precipitazioni.

Le temperature dovrebbero far registrare un leggero calo nei valori minimi e massimi.

