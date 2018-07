Gemitaiz, annunciato il Paradise Lost Club Tour autunnale

Genova – Il successo di Gemitaiz è ormai consolidato. Il rapper romano ha conquistato la certificazione platino con il suo ultimo album intitolato Davide, un disco di inediti che spicca per merito nel mucchio di nuove uscite in bilico tra rap e trap, in un labile confine spesso confuso fra un pezzo e l’altro dello stesso artista. L’album è stato al primo posto della classifica dei dischi più venduti nelle prime due settimane dopo la sua uscita. Il video del singolo omonimo, che vede la collaborazione di Coez, atteso il prossimo 25 luglio al Goa Boa Festival di Genova, ha già superato gli 8 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Gli appuntamenti live estivi terranno impegnato Gemitaiz fino a settembre sono:

6 LUGLIO – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

11 LUGLIO – MANTOVA – PIAZZA SORDELLO

12 LUGLIO – AREZZO – MENGO FESTIVAL

17 LUGLIO – ARCO (TN) – CLIMBING STADIUM

21 LUGLIO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

4 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST

6 AGOSTO – PATTI MARINA (ME) – INDIEGENO FEST

9 AGOSTO – CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTELLO PASQUINI

10 AGOSTO – LIGNANO SABBIADORO (UD) – ARENA ALPE ADRIA

8 SETTEMBRE – SANT’ANTIOCO (CI) – ARENA FENICIA

Il rapper ha però già annunciato una serie di appuntamenti anche per la stagione autunnale, il Paradise Lost Club Tour, questa volta lontano dai festival, ma all’interno dei club. Le date annunciate, al momento, sono:

10 NOVEMBRE – BOLOGNA – ESTRAGON

15 NOVEMBRE – FIRENZE – OBIHALL

16 NOVEMBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

23 NOVEMBRE – ROMA – ATLANTICO LIVE – SOLD OUT

24 NOVEMBRE – ROMA – ATLANTICO LIVE

28 NOVEMBRE – MILANO – ALCATRAZ

7 DICEMBRE – MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – PIN UP

8 DICEMBRE – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

I biglietti per tutte le date del tour sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.