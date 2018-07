Genova, al Porto Antico torneo nazionale di bridge con il Memorial Ruggero Piazza

Genova – Sabato 7 luglio arriva a ai Magazzini del Cotone del Porto Antico il 5° Memorial Ruggero Piazza, torneo nazionale di bridge a coppie organizzato dal Circolo Bocciofila Lido di Albaro. Oltre un centinaio di giocatori provenienti da tutta Italia giungeranno nel capoluogo Ligure per cercare di aggiudicarsi l’ambito trofeo, messo in palio dal Circolo per ricordare Ruggero Piazza, presidente del club scomparso prematuramente nel 2013.

Non molti sanno che il birdge, all’apparenza un gioco di carte dalle regole molto semplici, celi in realtà una struttura logica che lo rende affascinante al pari di altri giochi di ingegno come scacchi o dama. Insieme a questi ultimi infatti, il bridge costituisce la sezione degli sport della mente del CONI.

“Una delle missioni più importanti del Porto Antico è quella di promuovere e ospitare eventi culturali di ogni genere.” – afferma Giorgio Mosci, presidente della società Porto Antico di Genova S.p.A. – “Siamo quindi felici che il memorial Piazza abbia scelto il Porto Antico come nuova location dell’evento, come primo passo di un processo che ci auguriamo possa portare Genova e il Porto Antico a diventare entro breve tempo un polo di riferimento per il bridge nazionale, ma anche Europeo e mondiale, nel quadro del rilancio della città di cui indubbiamente il porto è un cardine”.

Il rapporto di Genova con il bridge nazionale e internazionale è sempre stato speciale, a partire dai fasti degli anni ’60 e ’70 nei quali Genova fornì all’Italia giocatori di valore assoluto come il mitico “prof” Boscaro e Fellegara, rinverditi di recente dalla stella di Andrea Buratti, attualmente considerato uno dei migliori giocatori del mondo.