Genova – Lavori alla rampa autostradale di Sestri Ponente, traffico in tilt

Genova – Traffico nel caos e proteste degli automobilisti nel primo giorno di chiusura della rampa autostradale che collega via Siffredi a Sestri Ponente con il casello di Genova-Aeroporto.

Un provvedimento reso necessario dai lavori per l’inversione di marcia e la successiva demolizione.

Gli automobilisti segnalano la presenza di una grossa gru in via Siffredi, con conseguente restringimento della carreggiata ad una sola corsia e la chiusura di via Vado e via Giotto

Traffico molto intenso anche in viale Canepa per un senso unico, sempre per lavori.

