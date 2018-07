Incidente a Santa Margherita Ligure, due feriti

Santa Margherita Ligure – Grave incidente nella serata di ieri in località San Lorenzo della Costa, nel comune di Santa Margherita Ligure. Per cause ancora da accertare un’auto con due persone a bordo ha sbandato lungo la strada, in prossimità di una curva, urtando violentemente.

Fortunatamente all’incidente hanno assistito alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118 dando l’allarme e chiedendo i soccorsi.

Sul posto è accorda l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

I feriti sono stati estratti dall’auto, stabilizzati ed affidati a due diversi trasporti. Un uomo con sospette lesioni per un trauma facciale è stato indirizzato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino mentre una donna è stata invece inviata all’ospedale Galliera. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

