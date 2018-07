La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola si unisce all’offerta dell’Acquario di Genova e di Palazzo Reale

Genova – Un’offerta congiunta che unisce tre delle grandi eccellenze cittadine e che si vuole rivolgere ai turisti che sempre di più affollano Genova, ma anche ai genovesi stessi.

Da domani, giovedì 5 luglio, e fino al 30 settembre, Palazzo Reale e C-Way, il tour operator dell’edutainment, offrono ai visitatori una combinazione all’insegna della cultura.

Con un unico biglietto, infatti, sarà possibile visitare il Museo di Palazzo Reale, l’Acquario di Genova e la Galleria Nazionale di palazzo Spinola.

Il biglietto, 26 euro per gli adulti, 22 per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni e 17 per. bambini dai 4 ai 12 anni, si potrà acquistare alla biglietteria del Museo di Palazzo Reale (da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00; sabato domenica e festivi dalle ore 13.30 alle ore 19.00), dall’ufficio accoglienza gruppi di C-Way, presso l’Acquario di Genova (lun-ven- e domenica dalle ore 9.00/13.00-14.00/18.00; sabato ore 8.30/13.30) e presso il pinto vendita Genova Experience di via San Lorenzo 61 rosso (aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00).

Sarà inoltre acquistabile on line collegandosi al sito www.c-way.it.

Al momento dell’acquisto, on line o presso i rivenditori autorizzati, saranno consegnati i documenti da presentare alle rispettive biglietterie al momento della visita.