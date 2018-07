Savona, ferma le auto e cerca la moglie nel bagagliaio: arrestato 32enne

Savona – E’ stato arrestato l’uomo di 32 anni che nella serata di ieri ha fermato diverse auto in mezzo alla strada cercando la moglie nel portabagagli.

L’uomo, in preda ad un raptus di gelosia, si è gettato al centro della carreggiata di via Fontanassa, a Savona, ed ha iniziato a bloccare le auto in transito, colpendole con calci e pugni cercando la moglie, che in quel momento si trovava al lavoro.

Alcuni hanno allertato i Carabinieri che sono intervenuti sul posto e lo hanno bloccato mentre ancora dava in escandescenza.

Dopo l’arresto per violenza privata e danneggiamento aggravato, e concluse le formalità di rito, il 32enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Caserma di Savona in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nella mattinata odierna.