Turista austriaco soccorso sul monte di Portofino, morta la cagnolina con lui

San Rocco di Camogli (Genova) – Non ce l’ha fatta la cagnolina soccorsa ieri pomeriggio, sul sentiero che collega San Rocco di Camogli a San Fruttuoso, dove seguiva il suo padrone, un turista austriaco di 70 anni.

L’uomo voleva raggiungere a piedi il borgo di San Fruttuoso ma ha calcolato male i tempi finendo per camminare sotto il sole nelle ore più calde della giornata.

Il caldo e la fatica hanno causato un malore alla cagnolina che lo seguiva ovunque da oltre dieci anni e l’escursionista, agitato e confuso dal caldo, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi gli uomini del Soccorso Alpino che hanno aiutato l’uomo a riprendersi per poi proseguire il sentiero sino al luogo dove aveva lasciato la cagnolina all’ombra, per cercare un punto dove il cellulare prendesse il segnale per chiamare aiuto.

L’animale è stato soccorso e reidratato e infine caricato su una barella “a mano” per poter essere trasportato senza sforzo lungo il sentiero ma purtroppo non ha resistito al grave stato di affaticamento ed è morto poco dopo.

L’escursionista, sotto choc, è stato riaccompagnato all’auto.