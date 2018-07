Vitalizi in Regione Liguria, oggi parte la “battaglia” del Movimento 5 Stelle

Genova – Aprirà questa mattina, alle 10, in Regione, la Commissione ristretta, presieduta da Alice Salvatore, portavoce del MoVimento 5 Stelle, per la riduzione dei vitalizi regionali degli ex consiglieri.

“Si tratta di un momento storico – spiega Salvatore – Per la prima volta in Regione Liguria siamo riusciti a coinvolgere tutte le forze politiche su un tema simbolo della lotta agli sprechi. L’obiettivo è mettere insieme tutte le proposte legislative sul tema, a partire dalla Pdl a mia prima firma sulla riduzione dei vitalizi, gli emendamenti e le osservazioni delle altre forze politiche, e arrivare così a un testo unico condiviso in grado di incidere davvero sui costi della politica e ridurre odiosi e superati privilegi.”

Il cammino della commissione è tutt’altro che semplice e l’iter per arrivare ad un reale taglio dei costi dei vitalizi e delle spese della politica è ancora piuttosto lungo ma la possibilità di affrontare direttamente e per la prima volta il tema, sta scaldando la discussione politica in Regione Liguria.