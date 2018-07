Amazon Prime Day, il 16 luglio è il giorno dello shopping online

Genova – Mancano pochi giorni al Prime Day 2018, il giorno dedicato alle offerte esclusive del colosso dello shopping online Amazon, che come ogni anno farà perdere la testa a milioni di appassionati di tecnologia e non solo. 36 ore di offerte a tempo su oltre un milione di prodotti in vendita sul sito, riservate agli iscritti al servizio Prime: dalle ore 12 del 16 luglio potranno scatenare la propria voglia di acquisti.

Rispetto alle precedenti edizioni, gli abbonati avranno qualche ora in più per fare compere, passando da 30 a 36 ore di offerte, e ci saranno molti più prodotti scontati; già in questi giorni che precedono l’evento si possono trovare tariffe vantaggiose su diverse categorie, tra cui i prodotti a marchio AmazonBasics. Gli iscritti, inoltre, riceveranno un gioco per PC gratis al giorno fino al 18 luglio, e potranno approfittare di tariffe scontate per Audible, il servizio di audiolibri offerto dal colosso di ecommerce.

Sul sito della’azienda è stata pubblicata una piccola guida da utilizzare come bussola per destreggiarsi nel mare di offerte: si trovano infatti indicazioni su come monitorare i prezzi e controllare le offerte lampo installando l’app di Amazon sullo smartphone e ricevendo le notifiche relative ai prodotti che ci interessano.

Per diventare utenti Prime, e quindi avere accesso al Prime Day 2018, è possibile effettuare l’iscrizione avendo diritto al primo mese di prova gratuito. Una volta terminato il periodo di prova, l‘abbonamento prosegue automaticamente al costo di 4,99 euro al mese. L’azienda ha poi organizzato una diretta sul sito dedicato amazon.com/unboxingprimeday dell’arrivo delle grandi scatole a marchio Amazon, che “arriveranno via terra e via mare per essere consegnate nelle principali città del mondo. I clienti saranno felici quando ogni box, grande circa 7 metri, si aprirà per rivelare gli eventi che celebreranno i vantaggi ineguagliabili offerti dall’abbonamento Prime“.