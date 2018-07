Dopo un anno di mandato, Bucci: “La Regina paghi l’affitto della bandiera”

Genova – Una nuova idea per avere fondi per il Comune: chiedere alla Regina Elisabetta gli arretrati per l’affitto della bandiera.

247 anni di tasse mai versate nelle casse della Repubblica di Genova che potrebbero essere chiesti da Marco Bucci.

A margine della conferenza stampa per il primo anno di mandato, il primo cittadino di Genova, con ironia, ha infatti ipotizzato di chiedere alla Regina gli arrestati per l’utilizzo della celebre croce di San Giorgio, la croce rossa in campo bianco.

La bandiera, come molti ricordano, da secoli è al centro di una controversia con il Regno Unito. Il vessillo era usato dai crociati ed adottato dalla Repubblica Marinara ha rappresentato per diverso tempo una difesa automatica nell’ambito navale spingendo le navi nemiche ad evitare il conflitto in caso di avvistamento della bandiera essendo associate di fatto alla flotta genovese, considerata la più potente del Mediterraneo.

Una concessione in epoca medievale era stata autorizzata dalla Repubblica in favore della flotta inglese in cambio di un tributo annuale, tributo, nei secoli mai più versato.